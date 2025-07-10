Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 2 Temmuz’da Vatikan’da Papa 14. Leo ile görüşmüş ve o görüşme gündem olmuştu.

“PAPAZI DA GÜNAHA SOKTU” PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Akyazı Temsilcisi olan Murat Özdemir de Emine Erdoğan’ın Papa 14. Leo ile görüştüğü anlara dair fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı ve “Papazı da günaha soktu” notunu düştü.

“YANLIŞ ANLAŞILMAMAK İÇİN PAYLAŞIMI SİLDİM”

Gelen tepkilerin ardından Murat Özdemir, paylaşımını sildi. Hakkında idari soruşturma başlatılan Murat Özdemir, daha sonra sosyal medya hesabından sözlerinin çarpıtıldığını belirten yeni bir paylaşım yaptı. Özdemir paylaşımında, “Sosyal medyada yaptığım bir paylaşımım kirli emelleri olan bir güruh tarafından, basına servis edilerek, beni zan altında bırakmak istemişlerdir. Yanlış anlamalara meydan vermemek adına paylaşımı silmeme rağmen demek ki, bu güruh daha hızlı hareket etmiştir. Ben hayatım boyunca inandığım ve mücadele ettiğim Cumhurbaşkanımızın davasından asla ayrı düşmedim. Tepkim tamamı ile Siyonist ve Haçlı ittifakının yalanlar üzerine kurduğu aldatmaya olmuştur. Beni tanıyan herkes bilir ki bizim duruşumuz da yerimizde bellidir. Allah istikametten ayırmasın...” ifadelerini kullandı.

AÇIĞA ALINDI

Murat Özdemir’in Emine Erdoğan’a yönelik sözlerinin ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.