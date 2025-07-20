Çevre sorunları ve doğal kaynakların korunması hedefiyle 2018 yılında Emine Erdoğan'ın isteği üzerine Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen sabun cevizi, Akdeniz iklimine uyum sağlamış ve ilk meyvelerini geçtiğimiz yıl vermişti.



Eylül ayında ikinci kez ve daha olgun meyveler vermesi beklenen ağaç için hazırlıklar son aşamaya gelirken, sabun cevizine yönelik iç ve dış piyasada talep de her geçen gün artıyor.

DOĞAL DETERJAN GÖREVİ GÖRÜYOR



Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 6 yıl önce ekimi yapılan, normal şartlar altında Asya’nın tropikal ve alt tropikal bölgelerinde yetişmesi ile ünlenen ağaçların boyu 25 metreye kadar uzayabiliyor.



Meyvesi deterjan ve şampuan yapımında kullanılan sabun cevizi ağaçları, Adana'da son bir yıl içerisinde büyüme hızını artırarak 10 metreye kadar ulaştı. Kışın yapraklarını döken ağaç, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında da kullanılmakta.

Temizlik uzmanları, özellikle ekosistem ve su kaynakları üzerinde herhangi bir kirliliğe yol açmaması nedeniyle sabun cevizinin daha sık kullanılmasını tavsiye ediyor.





