AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Vatikan Apostolik Sarayı’nda yapılan görüşme, Emine Erdoğan’ın Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık" etkinliğine katılımı öncesinde gerçekleşti.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve devam eden abluka sonucu yaşanan insani kriz gündeme geldi. Emine Erdoğan, Papa'ya Hristiyan dünyasının Gazze konusunda daha güçlü bir sesle insani yardım ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunması gerektiğini iletti.

Papa 14. Leo ise Vatikan’ın uzun yıllardır Ortadoğu’da barış ve iki devletli çözümden yana olduğunu ve bu yaklaşımı sürdürdüğünü belirtti.