İstanbul’da Tarihi Yarımada’yı kapsayan yeni ulaşım planı hayata geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı plana göre, toplu taşıma önceliklendirilecek, özel araç kullanımı kısıtlanacak ve bisiklet-yaya dostu düzenlemelerle karbon salınımı azaltılacak.

İSKELE YENİKAPI'YA TAŞINACAK

Planın en dikkat çeken adımlarından biri, kentin en eski ulaşım hatlarından Sirkeci–Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesinin Yenikapı’ya taşınması olacak. Bu değişiklikle bölge araç trafiğinden arındırılacak ve tur otobüslerinin indirme-bindirme noktası olarak turizme hizmet eden yeni bir merkez oluşturulacak.

TURİSTLER İÇİN YENİ HAT DEVREYE SOKULACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, iskelenin taşınmasının ardından Sirkeci’den Sultanahmet’e turistlere yönelik shuttle hatlarının devreye gireceğini açıkladı.

OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİT GELİYOR

Plana göre ikinci önemli değişiklik ise otobüs öncelikli şerit uygulaması olacak. İlk etapta Vatan Caddesi pilot bölge olarak seçildi. Bu uygulamayla hem trafik sıkışıklığının azaltılması hem de toplu taşımanın hız ve verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bir diğer uygulama alanı ise Fevzipaşa Caddesi olacak. Burada planlanan otobüs şeridi, Edirnekapı’da raylı sistemle entegre edilerek toplu taşımada aktarma kolaylığı sağlayacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Projeye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten yetkililer, düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte Tarihi Yarımada’da araç trafiğinin azaltılacağı, toplu taşıma ve turizm odaklı yeni bir ulaşım modelinin devreye gireceğini vurguladı.