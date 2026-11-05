“Ali Cabbar”, “Nalan” ve “Kor” gibi şarkılarıyla tanınan Emir Can İğrek, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dokuzuncu kez sahneye çıktı. Yağışlı havaya rağmen kapalı gişe gerçekleşen konserde hayranlarıyla buluşan sanatçı, annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

ANNESİ İLK KEZ HARBiYE KONSERİNDE YANINDA DEĞİLDİ

Konser sırasında dinleyicilerine seslenen İğrek, daha önceki Harbiye konserlerinde kendisini yalnız bırakmayan annesinin bu kez aralarında olamadığını söyledi. Aysel İğrek'in hangi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ANNESİNE ARMAĞAN ETTİĞİ ŞARKIDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Emir Can İğrek, konserin en duygusal anlarında Sezen Aksu'nun “Unuttun mu Beni” şarkısını annesine armağan etti. Şarkıyı seslendirirken gözyaşlarını tutamayan sanatçı, performansını duygusal anlar içinde sürdürdü. Hayranları ise alkışlarıyla İğrek'e destek verdi.

ZEYNEP BASTIK SÜRPRİZİNİ AÇIKLADI

Konserde müzik çalışmalarına ilişkin de konuşan İğrek, son dönemde beş yeni şarkı yazdığını söyledi. Şarkıcı, bu eserlerden birini Zeynep Bastık'ın seslendireceğini de duyurdu.