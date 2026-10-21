İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim olan Sarıgül, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Burada ifadesi alınan Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMADA 15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Murat Ağırel, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner hakkında gözaltı kararı verilmişti.

16 Ekim Cuma günü Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve ev hapsinde bulunan Murat Ağırel gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen diğer operasyonlarda ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı; iki kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.