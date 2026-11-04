Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"Kara para aklama" ve "dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

"Etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında "itirafçı" olduğu ileri sürülen Emir Sarıgül, bu kararla birlikte tahliye edildi.

'EK İFADE' VERMİŞTİ

Sarıgül soruşturmasında 21 Ekim'de tutuklanan Emir Sarıgül'ün 30 Ekim'de savcılıkta ek ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Emir Sarıgül ek ifadesinde babası Mustafa Sarıgül’ün Özgür Özel’e iki ayrı seferde toplam 350 bin dolar verdiğini iddia etmiş; Yeni Parti ve Özgür Özel ise bu iddiaları reddetmişti.

İFADESİNDE NE DEMİŞT?

Emir Sarıgül, ifadesinde, 1980'de öldürülen dedesi, eski İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'ndan annesine kalan mal varlığının, annesinin 1984'te vefat etmesi üzerine dörtte üçünün kendisine, dörtte birinin ise babası Mustafa Sarıgül'e miras kaldığını belirtmişti.

Sarıgül, 18 yaşına geldiği 1999 yılından itibaren mirasının devrini istediğini ancak babasının bu talebini yıllarca yerine getirmediğini öne sürmüştü.

Son yıllarda ciddi maddi sıkıntılar yaşaması üzerine konunun yeniden gündeme geldiğini anlatan Sarıgül, yaklaşık 2 yıl önce babasıyla Ankara'da miras taksim sözleşmesi imzaladıklarını iddia etmişti.

Sözleşme kapsamında Nişantaşı, Mecidiyeköy, Marmaris ve Ankara'da bulunan toplam 5 taşınmazın kendisine devrinin taahhüt edildiğini belirten Sarıgül, devirlerin gerçekleşmemesi halinde 50 milyon dolar ödenmesine ilişkin teminat senedi de düzenlendiğini, belgelerin asıllarının avukatında bulunduğunu kaydetmişti.

Öte yandan Sarıgül, YENİ Parti’nin kuruluş döneminde parti binasının tefrişatı için para verildiğini ileri sürmüştü.

Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e toplam 350 bin dolar verdiğini iddia etmişti.