Sarıgül soruşturmasında çok sayıda kişi tutuklanırken, Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün soruşturma kapsamında tutuklu bulunan oğlu Emir Sarıgül ek ifade verdi. Emir Sarıgül'ün YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iddialarının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül Ailesi'ne yönelik yürüttüğü "kara para" soruşturması kapsamında Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün ifadeleri üzerine Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

Emir Sarıgül savcılık ifadesinde, Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Parti'ye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum" ifadelerini kullanmış ve YENİ Parti'nin Genel Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara’da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını bildiğini, bunu babasından duyduğunu öne sürmüştü.

YENİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTI

İddialar üzerine YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den açıklama geldi. Emre, iddiaları 'akıl dışı' olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır. Ayrıca dün basına yansıyan parti otobüsümüzle ilgili iddialar da akıl dışıdır. Otobüs milletin bağışlarıyla alınmıştır, partimizde tüm faturaları mevcuttur. Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız."

DOSTALAR ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Aktif milletvekili olan Özel hakkındaki dosyanın soruşturmalara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi bekleniyor. Ankara Cumhruriyet Başsavcılığı da hem Özel hem de Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında düzenleyeceği fezlekeleri, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na gönderecek.

SARIGÜLLER ARASINDA MİRAS KRİZİ İDDİASI

Öte yandan Emir Sarıgül, ifadesinde, 1980 yılında öldürülen dedesi, eski İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'ndan annesine kalan mal varlığının, annesinin 1984'te vefat etmesi üzerine dörtte üçünün kendisine, dörtte birinin ise babası Mustafa Sarıgül'e miras kaldığını belirtti.

Sarıgül, 18 yaşına geldiği 1999 yılından itibaren mirasının devrini istediğini ancak babasının bu talebini yıllarca yerine getirmediğini öne sürdü.

Son yıllarda ciddi maddi sıkıntılar yaşaması üzerine konunun yeniden gündeme geldiğini anlatan Sarıgül, yaklaşık 2 yıl önce babasıyla Ankara'da miras taksim sözleşmesi imzaladıklarını iddia etti.