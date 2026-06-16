İLAN

EMİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2025/61 Esas

KARAR NO : 2026/127

Davacı HÜLYA ÜNAL aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile;

1-Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yenikacerli Mah/Köyü nüfusa kayıtlı, Hülya Ünal ile aynı yer BSN:51'de nüfusa kayıtlı, Karani Ünal'ın Saint-Etienne Asliye Mahkemesi Aile İşleri 2. Medeni Daire'sinin Aile İşleri Hakimliği'nin 2023 Esas 2022/02230 Karar Numaralı,17.10.2023 tarih, 12.11.2024 kesinleşme tarihlikararının boşanmaya ilişkin kısmının TANINMASINA

Dair; Davacı vekilininyüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde dilekçe ile başvurulması suretiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

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