EMİRDAĞ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

EMİRDAĞ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO TAŞINMAZ NO MAH/KÖY ADA PARSEL CİNSİ MEVKİİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ AÇIKLAMA

1 03090105521 Güveçci Köyü 101 220 Taşlık Köyiçi 1.616,24 Tam İmarsız 420.000,00 84.000,00 29.09.2026 Salı 10:00 Boş ve işgalsiz

2 03090105539 Güveçci Köyü 157 1 Taşlık Güney 19.018,17 Tam İmarsız 5.750.000,00 1.150.000,00 29.09.2026 Salı 11:00 Boş ve işgalsiz

Yukarıda nitelikleri belirtilen 2 Adet taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini (T.C. Kimlik numaralı ), yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmazların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

5- Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasına, 09/04/2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen "Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından

yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak" hükmü gereğince satış bedelinin, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde 5), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhaleye ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.