EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/1111 Esas

DAVALI : MESUT KOCA

Davacı Selman Karakoç tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Güneysaray Mahallesi 116 ada 36 parsel sayılı tarla vasıflı, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Güneysaray Mahallesi 127 ada 276 parsel sayılı tarla vasıflı, Eskişehir ili Tepebaşı İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 23362 ada 9 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 07/11/2025 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 08/09/2026 günü saat 09:55'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02497457