Türk futbolunun yükselen yıldızlarından Emirhan Demircan, Almanya’dan ayrılarak Hollanda yolunu tuttu. Bayern Münih altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaş altı milli oyuncu, Hollanda Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht'e transfer oldu.
2028'E KADAR İMZA ATTI
Genç yetenek, FC Utrecht ile 2028 yılına kadar sürecek olan sözleşmeyi imzaladı. Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen Demircan, yeni takımında büyük beklentilerle karşılanıyor.
BEŞİKTAŞ VE RANGERS’I REDDETTİ
Bayern Münih II takımının en golcü ismi olan Emirhan Demircan, FC Utrecht’in teklifini kabul etmeden önce Beşiktaş, Glasgow Rangers ve Hoffenheim'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
HOLLANDA'DA YENİ BİR SAYFA
Avrupa’da gelişimini sürdürmeyi hedefleyen genç oyuncunun tercihini FC Utrecht’ten yana kullanması, kariyeri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emirhan, Hollanda'da düzenli forma şansı bularak kendini kanıtlama fırsatı yakalayacak.