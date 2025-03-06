YouTube'da yayınladığı eğlenceli makyaj içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurduktan sonra özel yaşamı ve Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic'in (31) gönlünü Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu'ya (25) kaptırdığı iddia edildi. Önceki gün bir magazin programında ikilinin geçen hafta sonunu Batum'da birlikte geçirdikleri konuşuldu.

"KOMİK"

Bu aşk bombasının ardından bir sosyal medya kullanıcısı futbolcunun annesi Pınar Topçu'ya Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını sordu. Topçu'nun buna yorumu ise "komik" oldu.

"HERKES SAKİNLESİN"

Hemen peşinden Danla Bilic, X hesabından yaptığı açıklamada "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım" ifadelerini kullandı.