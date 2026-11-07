Celtic maçında en çok eleştirilenisimlerin başında Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu geldi. Özellikle Emirhan’ın yenilen gollerdeki reaksiyonunu gösteren bir paylaşım sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Emirhan’ın ilk golde toptan korkup gözünü kapattığı, ikinci golde ofsaytı bozduğu ve son golde adamını kaçırdığı vurgulanıyor.

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