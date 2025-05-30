Bakanlık, taşınmaz ticareti yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin duyurusunu sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. Açıklamada, fiyat artışlarının sektör genelindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak, söz konusu düzenlemenin 30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI YASAKLANDI

Bakanlık açıklamasında, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, taşınmaz sahiplerinin ekonomik verilerle uyumsuz ve geçerli bir sebebe dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığı vurgulandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin de bu tür ilanlara aracılık etmelerinin yasak olduğu belirtildi.

Yeni düzenlemeyle, yalnızca emlak işletmeleri değil, aynı zamanda bu ilanlara konu olan taşınmazların sahiplerine de idari yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak İşletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir" denildi.