Türkiye Emlak Katılım Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı özel durum açıklamasıyla; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devir işlemlerine ilişkin resmi süreçlerin tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdindeki tüm süreçlerin sonuçlandığı ve mevzuat uyarınca gerekli onay ve izinlerin alındığı kaydedildi.

17 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

Sürece dair ilk resmi bildirim 17 Eylül 2026 tarihinde Katılımevim tarafından yapılmıştı. Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın iştiraki olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Katılımevim ve Birevim'i içeren satın alma süreci için müzakerelere başlandığını duyurmuştu.

25 Eylül'deki açıklamasında görüşmelerde yol katedildiğini aktaran Emlak Katılım; Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK ve BDDK nezdinde onay ve izin başvurularının gerçekleştirildiğini kamuoyuna iletmişti.

Banka, 30 Eylül tarihli bildiriminde ise Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devri için Rekabet Kurumu'na da resmi müracaatta bulunulduğunu, diğer kurumlardaki onay süreçlerinin ise sürdüğünü belirtmişti.

Gelen son açıklamayla, bahsi geçen dört kurum nezdindeki tüm izin ve onay süreçlerinin neticelendiği kayda geçti. Öte yandan yayımlanan KAP bildiriminde, pay devir işlemlerinin fiili olarak gerçekleştiğine dair bir ifadeye yer verilmedi.