Emlak Konut GYO'ya ait TOKİ projesinde ana yüklenici ve taşeron firmalarda çalışan Yapı Yol-İş Sendikası üyesi 75 işçi, ücret alacaklarının ödenmesi talebiyle firma yetkilileriyle görüştü.
ÖNERİYİ KABUL ETMEDİLER
Görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine işçiler şantiye içerisinde protesto başlattı. İşçiler, kendilerine ödemelerin farklı tarihlere yayılarak yapılmasının teklif edildiğini, ancak bu öneriyi kabul etmediklerini aktardı.
'İKİ ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI'
Şantiyede yaklaşık 600 kişinin çalıştığı belirtilirken, ücretlerini alamadıklarını söyleyen işçiler adına yapılan açıklamada, eylem sırasında güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle karşılaşıldığı ifade edildi.
‘ŞANTİYEYİ TERK ETMEYECEĞİZ’
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Firmalar haklarımızı ödemeden şantiyeden çıkmamızı istiyor. Hakkımızı talep ettik fakat ana firmaya bağlı güvenlik görevlileri arkadaşlarımıza saldırıda bulundu. İki arkadaşımız gözaltına alındı. Baskılarla bizi yıldıramazsınız. Haklarımızı almadan eylemimizi bitirmeyeceğiz, şantiyeyi terk etmeyeceğiz."
İşçiler, şirket yönetiminin ödeme planına ilişkin teklifini kabul etmediklerini belirterek şantiyedeki eylemlerini sürdürüyor. İşçilerin, ücret alacakları konusunda anlaşma sağlanıncaya kadar bekleyişlerini devam ettirecekleri belirtildi.