Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı. Projede en düşük daire fiyatı 5 milyon 650 bin TL olarak belirlenirken, 60 ay vadeli peşinatsız alım durumunda aylık ödeme tutarı 125 bin 339 TL olarak açıklandı. Bu durumda 5 milyon TL’lik bir evin toplam maliyeti vadeli alımda 7 milyonu aşacak.

'AZ ÖNCE FAKİR OLDUĞUMUZU ÖĞRENDİK'

Proje detaylarının açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden tepkiler gelmeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Antalya’daki proje için ödeme planlarını paylaşarak, "Az önce fakir olduğumuzu öğrendik, teşekkürler" şeklinde tepkisini dile getirdi.

AYLIK TAKSİTLER 95 BİN - 171 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Paylaşılan fotoğraftaki plana göre, Park Yaşam Antalya projesindeki 93 metrekarelik evin satış bedeli 7 milyon 820 bin TL olarak belirlenmiş. Peşinat ödenmeyen planda aylık taksitler 95 bin ile 171 bin TL arasında değişiyor ve toplam bedel 9 milyon 920 bin TL’ye ulaşıyor.

Başka bir ödeme planında ise 12 ay taksitlerin ödenmediği durumda toplam bedelin 8 milyon 942 bin TL olduğu belirtiliyor.

'ÇALIŞANLARIN YÜZDE 95'İ BU KAMPANYADAN YARARLANAMAZ'

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, projenin yüksek gelir gruplarını hedeflediğini belirterek, çalışanların yüzde 95’inin bu kampanyadan yararlanamayacağını ifade etti.

Gökçe’nin projeyle ilgili eleştirileri şöyle:

"Bugün Türkiye’de net asgari ücret 22 bin 104 TL. Yeni evli bir çiftin ödeyeceği aylık taksit asgari ücretin yaklaşık 3 katı. Çalışanların yüzde 95’i bu kampanyadan yararlanamaz.

TOKİ iştiraki olan Emlak Konut’un bir kez daha dar ve orta gelirlileri değil, yüksek sermaye sahiplerini hedeflediği görülüyor. Yapılan proje ile kamu arazisi ve sübvansiyonları ile üretilen konutlar, yüksek gelir/saha sahiplerine üçüncü - dördüncü konut olarak sunulacak."