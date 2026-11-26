Emlak Konut GYO, İstanbul’daki dört yeni projeyi kapsayan “Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi”ni hayata geçirdi. 31 Aralık’a kadar sürecek kampanyada konut bedelinin yüzde 5’i peşin ödenecek, 120 aya kadar vade sunulacak.

Taksitlerin 55 bin TL’den başladığı ödeme modeli TÜFE’ye endeksli olacak. Altı aylık dönemlerde yapılacak TÜFE güncellemelerinde uygulanacak oran, azami yüzde 18 ile sınırlandırılacak.

İLK TAKSİT OCAKTA, İLK GÜNCELLEME TEMMUZDA

Kampanyadan yararlananlar ilk taksitlerini Ocak 2027’de ödemeye başlayacak. İlk TÜFE güncellemesi ise Temmuz 2027’de yapılacak.

KAMPANYA HANGİ PROJELERİ KAPSIYOR?

Ödeme sistemi; Avcılar’daki Emlak Konut Gölyaka Evleri, Arnavutköy’deki Yenişehir Gardenya Evleri ile Esenler’deki Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe ve Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe projelerinde uygulanacak.

Bu dört projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut tiplerinin yanı sıra dubleks daire ve bahçe katı seçenekleri bulunuyor.

Kampanya koşulları ve projeler hakkında ayrıntılı bilgi, Emlak Konut’un internet sitesinden veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.