Gayrimenkul piyasasında, mevcut kiracı hukuku ve tahliye süreçlerindeki belirsizlikler yeni bir pazar dinamiği oluşturdu. "Hayalet ev" olarak adlandırılan ve yatırım amacıyla alınıp boş tutulan konutların sayısı artarken, boş daireler ile kiracılı daireler arasındaki fiyat farkı yüzde 10 seviyesine ulaştı.

TAHLİYE KORKUSU SATIŞ STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, emlak sektöründen edinilen bilgilere göre, mülk sahipleri uzun süren tahliye davaları ve kira sınırlamalarıyla uğraşmak yerine, konutlarını boş tutarak "satışa hazır" halde bekletmeyi tercih ediyor. Geçmişte "hazır kiracılı" olması sebebiyle tercih edilen konutlar, güncel piyasa koşullarında alıcılar tarafından "sorunlu varlık" olarak görülmeye başlandı.

İSTANBUL'DA 300 BİN HAYALET EV OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Sektör temsilcilerinin verilerine göre, İstanbul genelinde elektrik aboneliği açık olduğu halde tüketim yapılmayan konut sayısının 300 bini aştığı öngörülüyor. Yatırımcılar, bir yıllık kira gelirinden mahrum kalmayı, satış esnasında boş konutun sağladığı yüzde 10'luk fiyat avantajı ve hızlı likidite imkanıyla dengeliyor.

ALICILAR FAZLA ÖDEMEYE RAZI

Aynı özelliklere sahip iki konut arasında yapılan kıyaslamalarda, içinde kiracı bulunmayan dairelerin daha hızlı ve daha yüksek bedelle el değiştirdiği gözlemleniyor. Alıcıların, satın alma sonrası hemen taşınabilme veya güncel piyasa bedeliyle yeni bir sözleşme yapabilme imkanı için söz konusu fiyat farkını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.