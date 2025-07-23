Ülke genelinde güncellenen arsa rayiç bedelleri tartışmalara neden oldu. Rayiç bedellerdeki fahiş artışlar, vatandaşın vergi yükünü de katladı. 2026-2029 arsa metrekare değerinde Ankara’da 30 katı bulan artışlar yaşandı. İstanbul Beyoğlu’nda Galataport bölgesi olarak bilenen Meclisi Mebusan Caddesi’nde metrekareye yaklaşık 1.5 milyon TL değer biçildi, bu rakam Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 230 bin lira oldu. Arsa rayiç bedellerindeki 7 katlık yükselişin, emlak vergisinde 4-5 kata varan artışlara neden olacağı belirtiliyor. Vatandaşın kararın açıklanmasının ardından 30 gün içinde itiraz etme, 8 Eylül Pazartesi gününe kadar da dava açma hakkı bulunuyor. Uzmanlar, ‘İstanbul’da itiraz edilmeyen sokak rayiç bedeli kalmayacağını’ söylüyor.

Ali Güvenç Kiraz

‘KARAR TÜM SOKAĞI BAĞLAR’

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, rayiç bedellerin enflasyon artışları eklenerek düzenlendiğini, her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırıldığını anımsattı. Artışın temel nedeninin yüksek enflasyon olduğunu söyleyen Kiraz, “Fahiş artışlar varsa kişi yargı yoluna gidebilir” dedi. 2017’de bu tür 10 binlerce dava açıldığını anımsatan Kiraz, “O zaman değerler yüzde 400 artırıldı. Hükümet artış için önceki dönemde belirlenen değerin yüzde 50’sini geçemez kararı verdi” dedi. “Sokaktaki bir kişi dava açar ve kazanırsa karar, o sokaktaki herkesi bağlar” ifadelerini kullanan Kiraz, “İstanbul’da her sokak için dava açılacağını düşünüyorum. Toplu davalar artabilir. Bu durum bir sokak örgütlenmesini beraberinde getirebilir” dedi.

Artışlar yüzde 1.400’e ulaştı

Arsa rayiç bedel artışlarının ardından bazı mahalle muhtarı da, takdir komisyonları tarafından alınan bu kararlarda ret oyu kullanarak karara şerh düştü. Ret oyu kullanan muhtarlar, fikirlerinin sorulmadığını ve yapılan artışın fahiş olduğunu söyledi. Ankara Alacaaatlı Mahallesi Muhtarı Hülya Erdoğan, emlak vergisi birim fiyatının 30 kat arttığını ifade ederek vatandaşları hak aramaya davet etti. Erdoğan, açılacak davanın diğer 11 mahalleye de emsal olacağını vurguladı.Öte yandan, İstanbul’da bazı ilçelerdeki yeni rayiç bedellerde geçen yıla oranla yüzde 1.400 oranında artışlar oldu. İşe İstanbul’daki bazı semtlerde yaşanan artışlar:

‘5 bin liradan 80 bin liraya kadar çıktı’

İstanbul Ticaret Odası Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, arsa rayiç bedel artışlarının emlak vergisi ile, veraset ve intikal vergilerinde artışa neden olacağını söyledi. “İstanbul’da bazı mahallelerde yaşanan artışlar çok yüksek” ifadelerini kullanan Özelmacıklı, “Arsa rayiç bedelleri Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Ebubekir Caddesi’nde 3.384TL’den 61.600 TL’ye çıkmış. Bahçelievler Talatpaşa Caddesi’nde 25.073 TL’den 175.513 TL’ye, Maltepe Zümrütevler Çilek Sokak’ta 5.191 TL’den 80 bin TL’ye çıkmış” açıklamasını yaptı.

‘Vergiyi 4-5 kat artırabilir’

Rayiç bedel artışında üst sınır uygulanması gerektiğini söyleyen Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bir sokaktaki arsa rayiç bedelinin 7 kat artması, emlak vergisini de 4-5 kat artırabilir” dedi. “Gayrimenkulde değer bazlı emlak vergisi tahsiline yönelik düzenleme yapılmalı” diyen Özelmacıklı, “Ankara’da bazı sokaklarda 30 kat artışlar var. Mülk sahipleri Mayıs 2026’da emlak vergisinin ilk taksitini ödediğinde ‘Geçen sene 2 bin lira vergi ödedim, şimdi nasıl 15 bin liraya çıktı’ dediğinde durumu anlayacak” diye konuştu.