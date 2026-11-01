Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri, kasım ayı boyunca ödemelerini yapabilecek. Son ödeme tarihi 30 Kasım Pazartesi. Bu tarihten sonra ödenmeyen borçlara gecikme zammı uygulanacak.

Ödemeler, taşınmazın kayıtlı olduğu belediye üzerinden gerçekleştiriliyor. Belediye veznelerinden doğrudan ödeme yapılabildiği gibi belediyelerin internet siteleri ve e-Devlet üzerinden de ödeme imkanı bulunuyor. Ancak dijital ödeme hizmetleri belediyeye göre farklılık gösterebiliyor.

MUAFİYETTEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olanlar, gerekli şartları sağlamaları halinde emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. Yalnızca emekli aylığıyla geçinen emekliler de bu kapsamda yer alıyor.

Engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri de belirlenen koşullarla muafiyetten yararlanabiliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ORANLAR İKİ KAT UYGULANIYOR

Ödenecek vergi tutarı, taşınmazın özelliklerine göre hesaplanıyor. Konutun veya arsanın vergi değeri, niteliği ve bulunduğu bölge hesaplamada etkili oluyor. Büyükşehirlerde emlak vergisi oranları diğer bölgelere göre iki kat uygulanıyor.

Mülk sahipleri, kesin ödeme tutarını belediyelerin borç sorgulama sistemlerinden öğrenebiliyor.