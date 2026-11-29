2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksiti için süre yarın sona eriyor. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahipleri, ödemelerini 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeye yapabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2026 vergi takvimine göre ikinci taksit dönemi 1-30 Kasım tarihlerini kapsıyor. Yılda iki eşit taksitte ödenen verginin tamamını ilk taksit döneminde yatıranların kasım ayında yeniden ödeme yapması gerekmiyor. İlk taksitin son günü, 31 Mayıs'ın pazara denk gelmesi nedeniyle 1 Haziran Pazartesi'ye kaymıştı.

2 BİN 500 LİRALIK BORCA BİR AYDA 92,50 LİRA ZAM

Süresinde ödenmeyen emlak vergisi borçlarına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında aylık yüzde 3,7 gecikme zammı uygulanıyor. Bu oran, 13 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye indirilmişti.

Buna göre 2 bin 500 liralık ikinci taksit bir ay gecikmeyle ödenirse borç 2 bin 592 lira 50 kuruşa çıkıyor. İki aylık gecikmede ise ödenecek tutar 2 bin 685 liraya ulaşıyor.

ÖDEME KANALLARI BELEDİYEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ödemeler, taşınmazın kayıtlı olduğu ilçe ya da belde belediyesinin veznelerinden ve internet sitesindeki e-belediye ekranlarından yapılabiliyor. Anlaşmalı bankalar ile internet ve mobil bankacılık uygulamaları da kullanılabiliyor. Bazı belediyelerde PTT şubelerinden ödeme imkânı bulunuyor.

Borç sorgulama ve ödeme işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabiliyor. Ancak e-Devlet üzerinden doğrudan ödeme hizmeti her belediyede sunulmuyor.

VERGİ, BELEDİYE KAYITLARINDAKİ DEĞERE GÖRE HESAPLANIYOR

Emlak vergisinin hesabında taşınmazın belediye kayıtlarındaki vergi değeri esas alınıyor. Büyükşehir belediyesi sınırları dışında konutlarda binde 1, iş yerlerinde binde 2, arsalarda binde 3 ve arazilerde binde 1 oranı uygulanıyor. Büyükşehir sınırlarında bu oranlar iki katına çıkıyor.

Örneğin büyükşehir sınırlarında bulunan, vergi değeri 2 milyon lira olan bir konutun yıllık bina vergisi 4 bin lira oluyor. İki eşit taksite bölünen bu tutarın kasım ayında ödenecek kısmı 2 bin lira olarak hesaplanıyor.

Yasal düzenlemeyle 2026 yılında uygulanan emlak vergisi değerlerine üst sınır getirildi. Düzenlemeye göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında matrah ve değerler, takdir komisyonlarının belirlediği oranlarla değil, bir önceki yılın değerleri ilgili yılın yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak.

MUAFİYETTE BRÜT 200 METREKARE SINIRI VAR

Türkiye genelinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan bazı gruplar emlak vergisi ödemiyor. Hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'den aldığı emekli aylığı dışında geliri olmayan emekliler ile bunların dul ve yetimleri bu kapsamda bulunuyor. Engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri de muafiyetten yararlanabiliyor.

Muafiyette net değil, brüt alan dikkate alınıyor. Hisseli konutlarda evin toplam brüt alanı 200 metrekareyi aşıyorsa kişinin hissesi bu sınırın altında kalsa bile muafiyet uygulanmıyor. Yılın yalnızca belirli dönemlerinde kullanılan yazlıklar da kapsam dışında tutuluyor.

Emekliler için muafiyet, emekli olunan yılı izleyen yıldan itibaren uygulanıyor. Bu nedenle 2026'da emekli olanlar, şartları taşımaları halinde 2027'den itibaren bu haktan yararlanabilecek. Muafiyet için konutun bağlı olduğu belediyeye başvurulması gerekiyor.