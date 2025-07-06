ABD'nin California eyaletinde ölen akrabalarından kalan evi satılığa çıkardı. Satılığa çıkan evi gezmeye gelen emlakçılar beklenmedik bir keşif yaptı.

Santa Cruz’da bulunan iki yatak odalı, iki banyolu evin garajında, tozlu bir brandanın altında 1963 model Ferrari 250GT Lusso bulundu.

SADECE 350 ADET ÜRETİLDİ

Emlakçılar Dana Bambace ve Kimberly Ward tarafından yapılan incelemede ortaya çıkan bu araç, sıradan bir otomobil değildi. Sadece 350 adet üretilen bu nadir Ferrari, oldukça iyi durumda bulundu. Aracın temizlenmesiyle birlikte, neredeyse evin yenilenmiş hali kadar bir değere sahip olduğu görüldü.

Ferrari’nin ve evin sahibi, Lockheed Martin’de çalışmış bir bilim insanı olan David Downs’ın 2022 yılında ölümünden sonra, ev ve araç üç mirasçısına geçti. Mirasçılar, aracı ellerinde tutma niyetinde olmayınca, emlakçı Bambace onları klasik otomobil komisyoncusu Andy Grundy ile tanıştırdı.

GARAJDA BULUNAN ARAÇ TOZLU AMA YENİ GİBİYDİ

Grundy tarafından yapılan incelemede, aracın orijinal olduğu doğrulandı ve çalışır durumda olduğu, hemen sürüşe hazır olduğu belirtildi. Araç, son 15 yıl içinde yeniden boyanmış ve motoru yenilenmiş olduğundan çok az bir bakım gerektiriyordu.

Ancak ev için aynı şey söylenemezdi. Ferrari bulunduktan ve çıkarıldıktan sonra Santa Cruz’daki ev kapsamlı bir yenileme sürecine girdi. Evin mutfağı, banyosu ve zemin kaplamaları yenilendi, üç araçlık garaj restore edildi.

DEĞERİ YAKLAŞIK 80 MİLYON LİRA

Güncel durumda ev yaklaşık 2,5 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Ferrari'nin ise ayrı olarak 2 milyon dolar (yaklaşık 80 milyon lira) gibi bir fiyata satılması bekleniyor.