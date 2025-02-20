İngiltere, Cornwall'da bulunan 'The Doll's House' oldukça küçük ve dar yapısıyla dikkat çekiyor. 235 bin sterlinlik (yaklaşık 10 milyon TL) değer biçilen evin giriş katı 16.7 metrekare; üst katı ise 14.8 metrekare olmak üzere toplamda 31.5 metrekarelik bir yaşam alanına sahip.

EMLAKÇI BİLE "BURAYA 4 KİŞİ SIĞMAZ" DİYOR

Emlak danışmanı Tom Reed, evin satışını üstlenen Mather Partnership adına BBC'ye yaptığı açıklamada, "Burada dört kişilik bir aileyi ağırlamak pek mümkün olmaz" dedi. Ancak emlak ofisinden verilen demeçte ise evin büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Öte yandan Mr. Reed, evin 235 bin sterlinlik fiyatının "mantıklı" olduğunu belirterek, harika bir konumda bulunduğunu ve deniz manzarasına sahip olduğunu vurguladı.

Çevredeki bazı vatandaşlar, evin iç tasarımının eski tip ütülere benzemesi ve iki bina arasında sıkışmış olması nedeniyle eskiden "Kutu ve Isıtıcı" olarka adlandırıldığını belirtiyor.