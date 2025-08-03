Emlak vergisi değerleri her dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2021-2025 yılları arasında enflasyon ve döviz kurlarındaki artış %350-525 seviyesindeyken, emlak vergisi değerlerindeki artışın %1000’i aşması tepki çekti.

Takdir komisyonunda belediye, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlık temsilcileri yer alıyor.

Belediyelerin bu süreçte doğrudan etkili olmadığı belirtiliyor.

KİMLER MUAF?

BirGün'de yer alan habere göre hiçbir geliri olmayanlar, sadece sosyal güvenlik maaşı alanlar, gaziler, engelliler, şehit yakınları ve dul-yetimler, 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları durumunda emlak vergisinden muaf. Ancak bu muafiyet, sınırlı bir kitleyi kapsıyor.

VATANDAŞLARI BEKLEYEN SORUNLAR

Emlak vergisindeki artış, özellikle kira geliriyle geçinen veya kısıtlı gelire sahip vatandaşları olumsuz etkiliyor. Astronomik zamlar nedeniyle bazı vatandaşların evlerini satmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Bu durum, vergilendirmede mali güce göre ödeme ve belirlilik ilkelerine aykırı bulunarak, devlete olan güveni zedelediği eleştirisi yapılıyor.

NE YAPILABİLİR?

Vatandaşlar, takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemelerinde dava açabilir. 30 Haziran’da bildirilen kararlar için dava süresi, adli tatil nedeniyle 7 Eylül 2025’e kadar uzuyor.

Önümüzdeki dönemde vergi mahkemelerinde çok sayıda dava açılması bekleniyor.