Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson, Los Angeles'ta düzenlenen GQ Men of the Year partisinin ardından yaşadığı kazayla gündeme geldi. Etkinlikten ayrıldığı sırada otelin eğimli giriş yolunda yürüyen Watson, topuklu ayakkabılarının etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Siyah-beyaz çizgili topuklu ayakkabılar giyen oyuncu, düşmesinin ardından bir süre yerde kaldı. Çevrede bulunan kişiler Watson'ın yardımına koşarak ayağa kalkmasına destek oldu.

Kısa sürede ayağa kalkan 36 yaşındaki oyuncu, yaşadığı kazayı gülümseyerek karşıladı. İyi olup olmadığı sorulan Watson'ın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek yoluna devam ettiği aktarıldı.

GECENİN TARZI DA DİKKAT ÇEKTİ

Davet için siyah mini elbise ve renkli işlemelere sahip vintage Valentino tasarımı bir ceket tercih eden Watson, kombinini siyah-beyaz çizgili Jacquemus topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Matt Damon, Andrew Garfield ve Chris Rock'ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye Cara Delevingne, Tinashe, Jimmy Kimmel ve Don Cheadle'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış isim katıldı.