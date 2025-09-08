Emniyet tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; Bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.

Bu kapsamda:

39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup

10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir."