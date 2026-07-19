Romanya'nın Bucegi Dağları'nda meydana gelen trajik bir dağcılık kazası, tırmanış dünyasını yasa boğdu. Ülkenin tanınmış ve deneyimli dağcılarından 36 yaşındaki diş hekimi Antonia Mihailescu, tırmanış sırasında yaşanan teknik bir ekipman arızası nedeniyle yaklaşık 12 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybetti. Aynı emniyet sistemine bağlı olan üç sporcu ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Bucegi Dağları’ndaki zorlu Albișoara Brânei rotasında meydana geldi. Antonia Mihailescu’nun da aralarında yer aldığı dört kişilik dağcı grubu, bir eğitmen eşliğinde iniş yaptığı sırada trajik bir olay yaşandı. Grubun bağlı olduğu kaya ankrajının (emniyet noktası) yerinden kopması sonucu, sporcular yaklaşık 10-12 metrelik sarp yamaca savruldu.

3 KİŞİ KURTARILDI, KADIN DAĞCI CAN VERDİ

İhbarın ardından bölgede zamanla yarış başladı. Sarp arazi yapısı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dağ kurtarma ekiplerinin yanı sıra bölgeye dört adet helikopter sevk edildi. Yaklaşık üç saat süren zorlu operasyonun ardından yaralı üç dağcı tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Emniyet noktasının kopmasıyla kayalıklara düşen Mihailescu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Romanya yetkilileri, dağcılık camiasında şok etkisi yaratan kazayla ilgili geniş çaplı bir adli soruşturma başlattı. İlk incelemeler, kazanın bir insan hatasından ziyade emniyet sistemindeki teknik bir malzeme kusurundan kaynaklandığı yönünde. Soruşturma kapsamında kullanılan tüm güvenlik ekipmanları ve tırmanış prosedürleri mercek altına alındı.

Hayatını kaybeden Antonia Mihailescu'nun amatör bir tırmanıcı olmadığı, aksine dağcılık konusunda üst düzey deneyime sahip olduğu öğrenildi. Asıl mesleği diş hekimliği olan Mihailescu, daha önce Kilimanjaro Dağı'nın zirvesi olan Uhuru, Everest Ana Kampı ve Peru'daki pek çok zorlu zirveye başarıyla tırmanarak adından söz ettirmişti.