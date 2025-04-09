İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 28 Mart tarihli ihale takviminde 280 bin elektronik kelepçe alımına resmi web sitesinde yayımlandı. Listede ihaleye konu alımlar ve miktarlarına da yer verildi.

Takvime göre 7 Nisan tarihi (pazartesi) günü saat 11:30'da 280 bin adet, "Elektronik İzleme Sistemi ve Elektronik Kelepçe Hizmeti" talep edildi.

İşte o takvim:

DERVİŞOĞLU GÜNDEME GETİRDİ

Dervişoğlu partisinin grup toplantısında, "Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü bir ihaleye çıkmıştır" diyerek şunları kaydetti:

"280 bin adet elektronik kelepçe alım ihalesi yapacaklarmış. Tam 280 bin kelepçe. Eli kanlı teröristleri ve canileri affederken ve affetmeyi hesap ederken öğrenci, gazeteci, hoca, aydın, tweet atan çocuk, amca teyze demedin cezalar yağdırıyorsunuz. Peki şimdi neye hazırlanıyorsun, Sayın Erdoğan? Muhalif dediğiniz Türk evlatlarına hapishaneler, zindanlar, Silivriler yetmedi de şimdi bizleri evlerimize mi hapsedeceksiniz?"