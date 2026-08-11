Porter Airlines hava yolu şirketinin 6 Ağustos’ta Victoria’dan Toronto’ya gitmek üzere hazırlanan uçağı, küçük bir çocuğun koltuğunda ayağa kalkması ve emniyet kemerini bağlamaması nedeniyle terminale geri dönmek zorunda kaldı. Yaşanan gecikme, pistin gece yarısından sonra uçuşa kapatılmasına yol açınca uçak zamanında kalkış yapamadı ve tüm yolcular ertesi günkü uçuşlara yönlendirildi.

"GÜVENLİK OLMADAN KALKIŞ YAPILAMAZDI"

Olay, bu tür durumlarda çocuklara nasıl davranılması gerektiği ve hava yolu şirketlerinin nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda kamuoyunu ikiye böldü.

Porter Airlines yetkilileri, çocuğun yanındaki ebeveyninin ve mürettebatın durumu çözme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Uçak bu emniyetsiz koşulda kalkış yapamazdı. Bu nedenle mürettebat terminale dönme ve ilgili iki yolcuyu uçaktan indirme kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

BBC'ye konuşan çocuk havacılık güvenliği uzmanı Lia Tuso, mürettebatın uçuşu durdurarak hem çocuk yolcunun hem de diğer yolcuların güvenliğini koruduğunu söyledi. Tuso, özellikle kalkış, iniş ve türbülans anlarında kemeri bağlı olmayan çocukların, sabitlenmemiş bagajlar gibi fırlayan birer nesneye dönüşebileceği uyarısında bulundu.

DİSİPLİN Mİ UÇUŞ KORKUSU MU?

Sosyal medyada yaşanan tartışmalarda ise hava yolu şirketlerinin çocuklu ailelere ne kadar müsamaha göstermesi gerektiği ve ebeveynlerin kuralları ne kadar sıkı uygulayacağı sorgulandı. Bazı kullanıcılar yaşananları, ebeveynlerin çocuklarına karşı aşırı "yumuşak" davranmasının bir sonucu olarak değerlendirdi. ABD merkezli Fox News kanalındaki bir programda konu ele alınırken sunucu Charles Hurt, fiziki disiplini savunduğunu belirterek "Hepimiz benzer durumlar yaşadık ancak bu kadarı da fazla" dedi.

Diğer taraftan bazı uzmanlar ve yolcular, çocukların kimi zaman huysuzluktan değil uçuş korkusu nedeniyle böyle davrandığına dikkat çekti. Uçaktaki yolculardan Aryeh Kozuch, CBC News’e yaptığı açıklamada çocuğun hırçınlık yapmadığını, aksine korkmuş göründüğünü aktardı: "Çocuk sadece koltuğunun altına saklanmaya çalışıyordu. Kemer takılmaya çalışıldığında ise koltuğun altından kayıp çıkıyordu."

BENZER OLAYLAR GEÇMİŞTE DE YAŞANDI

Birçok kişi, tek bir çocuk yüzünden tüm uçuşun iptal edilmesini sorgulayarak sadece ilgili ailenin uçaktan indirilmesi gerektiğini savundu. Benzer bir olay 2018 yılında Southwest Airlines'ın Şikago-Atlanta seferinde yaşanmış, bir baba ve kızı uçaktan çıkarılmıştı. Olayı kaydeden bir yolcuya göre, çocuk kriz anını atlatıp beş dakikadan fazla süredir sessizce koltuğunda oturmasına rağmen mürettebat babaya uçaktan indirileceklerini bildirmişti. Şirket ise olayla ilgili açıklamasında mürettebat ile yolcu arasındaki tartışmanın tırmandığını iddia etmişti.

2012 yılında JetBlue hava yolu şirketinde yaşanan benzer bir olayın ardından uçaktan çıkarılan aile, bir televizyon programına katılarak şirketi "insanlıktan uzak" davranmakla suçlamıştı. JetBlue ise ilgili yolcuların mürettebat talimatlarına uzun süre uymadığını ve kaptan pilotun tüm yolcuların güvenliği için bu kararı aldığını savunmuştu.