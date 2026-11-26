Emniyet kemerlerinin genellikle alt kısmında bulunan etiketlerde üretici bilgileri, parça numarası ve üretim tarihi gibi çeşitli bilgiler yer alabiliyor. Özellikle üretim tarihi, aracın geçmişte geçirdiği kazalar veya değiştirilen parçalar hakkında ipucu verebiliyor.

ARACIN ÜRETİM TARİHİYLE KARŞILAŞTIRIN

Otomobillerde fabrikada takılan emniyet kemerleri genellikle aracın üretim tarihinden kısa bir süre önce üretiliyor. Örneğin 2020 yılında üretilen bir otomobilin emniyet kemerlerinde 2019 veya 2020 yılına ait tarihler bulunabiliyor.

Ancak aynı otomobilde 2023 yılına ait bir emniyet kemerinin bulunması, söz konusu parçanın sonradan değiştirilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Özellikle sürücü ve yolcu koltuklarındaki emniyet kemerlerinin üretim tarihlerinin karşılaştırılması, aracın geçmişi hakkında ek bilgi edinilmesini sağlayabiliyor.

KAZA SONRASI DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR

Modern otomobillerde bulunan emniyet kemeri gergi sistemleri, belirli şiddetteki kazalarda devreye girerek kemerin boşluğunu alıyor ve yolcunun koltuğa daha sıkı şekilde tutunmasını sağlıyor.

Kaza sırasında devreye giren gergi sistemlerinin ve ilgili emniyet kemeri parçalarının üreticinin talimatlarına göre değiştirilmesi gerekebiliyor. Bu nedenle kemer üzerindeki üretim tarihinin aracın üretim tarihinden daha yeni olması dikkat edilmesi gereken ayrıntılar arasında yer alıyor.

Emniyet kemerlerinin tamamen çekilerek kumaş üzerindeki yıpranmaların, kesiklerin ve dikişlerin kontrol edilmesi de önem taşıyor. Tarih farklılığı tek başına aracın kaza yaptığını kanıtlamasa da ikinci el otomobil satın alırken detaylı ekspertiz sırasında incelenmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.