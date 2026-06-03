ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırma kararı toplamda 419 bin 967 adet aracı kapsıyor. Söz konusu karar, sürücü ve ön yolcu koltuklarında bulunan emniyet kemeri mekanizmalarındaki teknik bir aksaklık nedeniyle alındı.

NHTSA yetkilileri, araçlardaki emniyet kemeri gergi sisteminin (pretensioner) kemerin hatalı şekilde kilitlenmesine yol açabildiğini bildirdi. Bu teknik problem sebebiyle emniyet kemerinin normal işleyişinde uzayıp geri sarılamadığı, bu durumun da olası bir kaza anında yolcuların güvenliğini yetersiz kılarak yaralanma riskini artırabileceği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, geri çağırma işleminden etkilendiği belirlenen araç modelleri ve üretim yılları şu şekilde sıralandı:

-2018-2022 model Ford Expedition

-2018-2022 model Lincoln Navigator

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Süreç kapsamında Ford yetkili servisleri, ilgili araçların emniyet kemeri mekanizmalarını kontrol edecek. İncelemeler sonucunda kusurlu olduğu saptanan emniyet kemeri makaraları ve bunlara bağlı bileşenler, araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeksizin yenileriyle değiştirilecek.