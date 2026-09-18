Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatındaki görev değişikliklerine ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi; 24 emniyet müdürü ise merkeze çekildi.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA İFADE VERMİŞTİ
Kararname kapsamında bazı illerin emniyet müdürlüklerinde de görev değişiklikleri yapıldı.
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından merkeze alınan isimler arasında yer aldı.
Yılmaz Delen'in yerine Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan atandı.
OKUL SALDIRISI OLMUŞTU: MERKEZE ÇEKİLDİ
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de kararnameyle merkeze çekildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı de Yiğit'in yerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
4 YENİ MÜDÜR YARDIMCISI ATANDI
Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcü, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Mevcut Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ise merkeze çekildi.
İŞTE MERKEZE ATANAN İSİMLER...
Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan isimler ise şöyle:
Mahmut Çorumlu, Ahmet Birtan Erol, Ayhan Saraç, Armağan Adnan Erdoğan, Şükrü Yaman, Hüseyin Adatepe, Koray Şensoy, Ahmet Kurt, Arif Pehlivan, Yavuz Sağdıç, Nurettin Gökduman, Zafer Baybaba, Rüştü Yılmaz, Niyazi Turgay, Celal Sel, Hasan Yiğit, Ahmet Canver, Atanur Aydın, Sinan Çamuroğlu, Aykut Korkmaz, Melih Kuzudişli, Murat Türesin, Sibel Kılıçoğlu, Volkan Sazak ve Yılmaz Delen.