Burdur Burç Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının yakınlarında bulunan bir iş yerinin önüne bırakılan sahipsiz valizi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir tehlikeye karşı caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şüpheli valiz, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde valizin içerisinden kişisel eşyalar çıktığı belirlendi.

Olayın yaşandığı cadde polis ekiplerinin çalışmasını tamamlamasıyla yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.