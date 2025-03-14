Çankırı'nın D-100 kara yolu Atkaraclar mevkisinde, emniyet şeridinde aracından inen bir sürücü, aynı istikamette seyreden tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Süleyman K. (38), kullandığı 60 EP 557 plakalı panelvan aracı D-100 kara yolu Atkaraclar mevkisinde emniyet şeridine çekerek durdurdu. Sürücü, aracından indiği sırada aynı istikamette ilerleyen Mahmut D. (45) yönetimindeki 55 ASF 87 plakalı tır, hem panelvana hem de sürücüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Süleyman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından tır sürücüsü Mahmut D., polis ekiplerince emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.