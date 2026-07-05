TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile arkadan gelen bir TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle sulama kanalına devrilen TIR ile otomobilin karıştığı kazada aynı aileden 7 yaşındaki E.M. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İ.M. idaresindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil arızalandı. Sürücü İ.M., aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu.

TIR SULAMA KANALINA DEVRİLDİ

Sürücü İ.M. ile eşi G.M., arızayı kontrol etmek amacıyla araçtan indikleri sırada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı TIR otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yolda sürüklenirken, kontrolden çıkan TIR ise yol kenarındaki ağaçlara çarparak sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde bulunan 7 yaşındaki E.M.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan sürücü İ.M., eşi G.M. ve çiftin diğer çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden E.M.’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından TIR şoförünün, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, ölümlü ve yaralanmalı kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.