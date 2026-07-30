Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, emniyet şeridinde midibüs çarpması sonucunda servis şoförü Ahmet Ak (42) hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı yer, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunun Pınarkent Mahallesi kesimindeydi. Ahmet Ak, markette unuttuğu telefonunu almak için yolun karşısına geçerken, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yan tarafındaki emniyet şeridinde ilerleyen midibüsle çarpmıştı. Yola savrulan Ak, ağır yaralandı ve sağlık ekibinin özel bir hastaneye kaldırıldığı yerde, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Midibüsün şoförü A.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza anının da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Kamera görüntüleri, Ak'ın yol kenarındayken emniyet şeridinden ilerleyen midibüsle çarpmasıyla yola savurduğu anı gösteriyordu.

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