Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Çanakkale kara yolu 6. Ana Jet Üssü kavşağı yakınlarında seyir halinde olan Emre Özen (30) idaresindeki 10 AGN 891 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPTI

Motosiklet, emniyet şeridinde park halinde duran 22 ADS 386 plakalı tırın dorsesine arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ve kontrollerde, 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve kaza kırım ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından Özen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.