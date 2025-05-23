Emniyet Genel Müdürlüğü’nde rütbe terfileri, kadro düzenlemeleri ve emeklilik planlamasında yaşanan aksaklıkların yıllar önce giderilmesi gerekiyordu. Ancak, öyle dönemler yaşandı ki Emniyet’te kıdem, liyakat bir kenara bırakıldı, siyaseten güçlü olanlar görevde kalırken, kadro fazlalığı gerekçe gösterilip diğerleri emekliye sevk edildi. Bu durum, Emniyet’te hep rahatsızlık kaynağı oldu. Emniyet de çok önemli değişikliklerin arifesinde. Cumhurbaşkanlığı’na yapılan sunumdan sonra hazırlanan yasa teklifinin esaslarını SÖZCÜ açıklıyor.

Halen Emniyet Teftiş Kurulu’nda 789, Özel Güvenlik Denetleme biriminde 189, birinci sınıf kadroda 978 kişi var. Aktif görev yapan il emniyet müdürleri, başkanlar, polis okulu ve Polis Meslek Yüksek Okulu müdürlerinin toplamı ise 157 kişi. Birinci sınıflarda 32 boş kadro bulunuyor. İkinci sınıf müdür sayısının da 695 olduğunu öğreniyoruz.

YENİ PLANLAMA

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, valilik dönemlerinde de polisin sorunlarını yakından incelemişti. Genel müdürlük görevinde de bu sorunların giderilmesi için çaba gösteriyor. Bakanlığın uygun görüşünü aldıktan sonra yaşanan tıkanıklığın aşılması için dört maddelik yasa teklifi hazırladı. Öngörülen düzenleme TBMM’den geçerse 750 kişilik yeni birinci sınıf kadro ihdas edilecek. Bu kadrolardan 257’si il emniyet müdür yardımcısı, 143’ü ilçe emniyet müdür yardımcısı, 350’si Polis Akademisi ve eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olacak. Atamalar, merkezi yapılacak, bakan imzasıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul’a 30, Ankara’ya 20, İzmir’e 15, Bursa’ya 10, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli’ye 9’ar gibi büyükşehirlerin ilçelerine atama yapılacak. Toplamda nüfusu 100 binin üzerinde olan 143 ilçeye birinci sınıf müdür atanması gerçekleştirilecek. Öngörülen değişikliklerden bazıları şöyle:

RE’SEN EMEKLİLİK KALDIRILACAK

- Yeni görevlerde bulunan birinci sınıf müdürler, polis başmüfettişlerinin özlük haklarına sahip olacak.

- Teftiş Kurulu’nda iki yıl görev yapma şartı kaldırılacak; kendi kadrosunda iki yıl görev yapanlar aynı haklara kavuşacak.

- İl müdür yardımcısı, ilçe müdürü ve öğretim görevlisi maaşı yaklaşık 85.000 TL olacak.

- Re’sen emeklilik uygulaması kaldırılacak.

- İkinci sınıf rütbesinde bekleme süresi üç yıl olacak.

- Önceki rütbe terfi bekleme sürelerine dönüş sağlanacak.

- 2000 yılı mezunları için emeklilikte yaş ve hizmet süresi sorunları çözülecek. 25 yılını dolduranlar isteğe bağlı olarak emekli olabilecek.

- Zorunlu emeklilik yerine, 60 yaşına kadar görev yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri yasa teklifinin TBMM’nin 15 Temmuz’dan önceki tatilinden önce yasalaşmasını hedeflediklerini belirttiler. Öngörülen düzenlemeler konusunda da Cumhurbaşkanlığı’na sunum yapıldı ve ardından teklife son şekli verildi.

30 BÜYÜKŞEHİRE BAŞMÜDÜR ÜNVANLI MÜDÜR

Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle getirilecek yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

- 30 Büyükşehir İl Emniyet Müdürleri, Başkanlar, Genel Müdür Yardımcıları Emniyet Başmüdürü rütbesine terfi ettirilecek.

m Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri; Büyükşehirlerde İl Emniyet Müdür Yardımcısı, nüfusu 100 binin üstünde olan Mülki İdari Amirleri Atama Yönetmeliği birinci sınıf ilçe statüsündeki ilçelerde İlçe Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Başkanlığı kadrosunda Öğretim Görevlisi ve Polis Başmüfettişi olarak görevlendirilerek yönetim kadroları güçlendirilecek.

- Terfi sistemindeki tıkanıklık giderilecek.

- Personel, boş kadro oluşturulmamak amacıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilmeyecek.

- Rütbedeki bekleme süreleri ve memurluktan amirliğe geçiş süresi 2015 öncesindeki hale getirilecektir. Bu kapsamda:

YAŞ HADDİNE KADAR ÇALIŞABİLECEKLER

- Emniyet Amiri ve üstündeki rütbeli personelin bekleme süreleri birer yıl artırılacak.

Polis memurlarından ilk derece amirliğe geçişte en az bekleme süresi iki yıldan altı yıla çıkarılacak.

Emniyet Amiri, dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel, kadrosuzluktan emekliliğe sevk usulünde düzenleme yapılacak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanunu ile uyumlu hale getirilecek.

- 2000 yılı itibariyle mesleğe başlayan personel yaş şartını sağlayamadığından kurul tarafından kadrosuzluktan emekliye sevk edilemiyor. Hizmetine ihtiyaç duyulmayan personelin kadrosuzluktan emekliye sevk edilebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) SGK kanununda yaptığı düzenleme örnek alınıp emsal kurumların kanunları arasında uyum sağlanacak.

- Terfi edemeyen Emniyet Amiri, dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin dokuz yıl sonunda zorunlu emekli edilmesine ilişkin kanun değiştirilerek personelin yaş haddine kadar çalışmasına imkân tanınacak.

SİSTEMDE TUTULACAK

Yapılacak düzenlemelerle ilgili görüşlerini sorduğum deneyimli emekli Emniyet Müdürü Yavuz Elbirler, şunları söyledi:

“Bu düzenlemelerdeki amaç deneyimli personelin sistemde tutulması, görevdeki uzmanlık birikiminin kuruma aktarılması ve teşkilat yapısının güçlendirilmesidir. 1. sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde yığılma, yüzlerce emniyet müdürünün genel fayda sağlamadan emekliliği beklemeleri, re’sen emeklilik gibi sorunlara çözüm arayışında doğru bir adım olarak değerlendiriyorum.

İl Emniyet Müdürlerinin Başmüdür rütbesi ile görevlendirilmesi hiyerarşiyi güçlendirir.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile İlçe Emniyet Müdürlerinin 1. sınıf rütbesinde olmaları kıdeme dikkat edilir ise sakıncalı olmaz. Öncelikle göze alınması gereken husus kadro dereceleri ve maaş göstergeleri olmalıdır.”

26 Mayıs Pazartesi günü Emniyet Genel Müdürlüğü atama sonuçlarını açıklayacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da törene katılacak.