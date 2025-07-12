Türkiye genelinde 2025 yılı polis rütbe terfileri kapsamında düzenlenen törenlerden biri de Trabzon’da yapıldı.

Ancak törende yaşanan bir sahne, kutlama havasını gölgede bıraktı.

Emniyetin kendi iç işleyişiyle yürütmesi beklenen rütbe takma törenine, AKP Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu’nun aktif şekilde katılması ve polis memurlarına rütbe takması, “devlet-parti çizgisi”nin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ, AKP’li BAŞKANI ‘DOSTUM, ARKADAŞIM’ DİYE SELAMLADI

19 Haziran’da Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025 yılı rütbe terfileri kapsamında tören düzenlendi. Komiser, başkomiser ve emniyet amirliğine terfi eden personelin yeni rütbeleri, protokol üyeleri tarafından takıldı.

Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kamu kurumlarının temsilcileri ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende dikkat çeken anlardan biri, Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün kürsü konuşmasında AKP Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu’nu “dostum ve arkadaşım” ifadeleriyle selamlaması oldu.

AKP’li Hisoğlu’nun törenin devamında Emniyet Müdürü ile birlikte sahneye çıkarak bazı polis memuruna rütbe takması ve bu anların resmi tören kapsamında fotoğraflanması, törendeki siyasi temsiliyetin sınırları açısından dikkat çekti.

“PARTİ DEVLETİNİN EN NET GÖSTERGESİDİR”

Rütbe terfi törenine katılan AKP Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu’nun, polislere rütbe takmasına tepki gösteren CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, “Bu tablo, AKP’nin devleti bir parti devletine dönüştürdüğünün en net göstergesidir. AKP’li siyasetçinin elinden terfi alan bir kolluk görevlisi, görevlerini bağımsız bir şekilde yapabilir mi? Bu töreni tertipleyenler, bunun hesabını mutlaka vermelidir. Bugün ülkede yaşanan olumsuzlukların temel sebebi budur. AKP, başından itibaren muhalefetin ve tarafsız basının sesini kısmak, denetimden kaçmak, kendi yargısını ve kolluk güçlerini oluşturmak, bürokrasiyi devlet adına değil de, parti adına hareket eden isimlerden oluşturmak, kısacası devleti ele geçirmek için çalıştı. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir parti devleti haline getirdi. AKP’li isimleri kritik yargı görevlerine, tarafsız olunması gereken bürokratik görevlere atadı. Ne liyakate baktı ne ehliyete. Bu atamalarla gelen isimler, devletin ve milletin değil, AKP’nin ve Erdoğan’ın adamı gibi hareket etti. Devletin binlerce yıllık geleneklerine aykırı olan bu durum, bir felakettir ve birlik ve beraberliğimizi, geleceğimizi tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.