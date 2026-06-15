İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde gerçekleştirilen 2026 Yılı Genel Atama Dönemi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Çiftçi, atama sürecinin, personelin bölge hizmet süreleri ve tercihleri dikkate alınarak yürütüldüğü belirtildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan toplam 19 bin 96 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Atama ve yer değiştirme işlemleri kapsamında bin 528 amir ile 17 bin 568 polis memurunun yeni görev yerleri belirlenmiş oldu.