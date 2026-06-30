Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görev yapan bir polis memuruna yönelik mobbing uygulandığı, sağlık raporunun sistemden silindiği ve süreci gündeme taşıyan KOLLUK-DER yöneticilerinin kamu kurumlarına girişlerinin engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. KOLLUK-DER Kurucu Başkanı Vedat Kılıçel, yaşananlara tepki olarak 1 Temmuz’da Diyarbakır’da oturma eylemi yapacağını açıkladı.

TALİMATLA POLİSE RAPOR VERİLMEDİ

İddialara göre rahatsızlanan polis memuru sağlık raporu almak istediğinde buna izin verilmedi. Lice Devlet Hastanesi’nde rapor düzenlenmediği, hatta hastanede görev yaptığı belirtilen bir çalışanın polis memuruna önceden ulaşarak “Sana rapor verilmemesi yönünde talimat olduğu” yönünde mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine polis memurunun Kocaköy Devlet Hastanesi’ne giderek 3 günlük sağlık raporu aldığı, raporun ıslak imzalı ve protokol numaralı olduğu, ayrıca e-Nabız sistemine işlendiği belirtildi. Ancak daha sonra söz konusu raporun sistemde görünmediği ve kayıtların silindiğinin iddia edildiği aktarıldı.

ÜÇ POLİS MEMURU SÜRGÜN EDİLDİ

KOLLUK-DER’in açıklamasına göre, raporunun sistemden silindiği iddia edilen polis memuru ile bu durumu sendikaya bildirdiği düşünülen iki polis memuru olmak üzere toplam üç personelin farklı ilçelere gönderildiği ileri sürüldü.

Çınar ilçesine gönderilen bir polis memurunun ise kısa süre sonra bu kez il dışına, Erzurum’a görevlendirildiği iddia edildi.

KOLLUK-DER BAŞKANINA MÜDAHALE EDİLDİ, SUÇ DUYURUSU ALINMADI

Konuyu yerinde incelemek amacıyla Lice ilçesine giden KOLLUK-DER Başkanı Vedat Kılıçel, ilçe emniyet müdürlüğünde fiziki müdahaleye maruz bırakıldığını ve binadan çıkarılmaya çalışıldığını ve aracının emniyet yerleşkesinde kaldığı, aracı teslim almak için yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını ifade etti. Kılıçel, kurumdan çıkan bir Cumhuriyet savcısına durumu aktarmasının ardından aracını alabildiğini söyledi.

Kılıçel’in daha sonra Lice İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi’ne giderek şikâyette bulunmak istediği ancak başvurusunun alınmadığı bunun üzerine suç duyurusunun Lice İlçe Jandarma Komutanlığı üzerinden yaptığını ifade etti.

KOLLUK-DER Kurucu Başkanı Vedat Kılıçel, yaşananların araştırılması ve iddiaların aydınlatılması talebiyle 1 Temmuz itibarıyla Diyarbakır’da oturma eylemi başlatacağını duyurdu.