Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Haluk Levent’in ifade sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Levent, söylemek istediği bazı konuların tutanağa geçirilmediğini öne sürerek susma hakkını kullanma kararı aldı.

Levent, “Konuşmak istiyorum, izin vermediler. Çünkü söyleyeceklerimin resmi kayıtlara geçmesini istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Avukatların tutanağında Levent'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettiği ancak bu ifadenin "soruyla uyumsuz olduğu" gerekçesiyle tutanağa geçirilmediği belirtildi.

X HESABINDAN AÇIKLAMA PAYLAŞILDI

Levent adına X hesabından yapılan açıklamada, ifade tutanağı ile avukatların hazırladığı tutanak kamuoyuyla paylaşıldı.

Tutanakta Levent’in, politikacılar ve devlet kurumlarıyla ilgili açıklamalarının “soruyla alakalı olmadığı” gerekçesiyle kayda geçirilmediğini belirttiği görüldü.

“SAVUNMA HAKKIMIZ KISITLANDI”

Levent ifadesinde, “Bu konuda az önce tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar, devlet kurumları ile ilgili cevap vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden (benim için konuyla alakası var hem de çok var) ifademi veremiyorum ve bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanıyorum” dedi.

Levent’in avukatı da müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını belirterek, “Müvekkilimiz soruşturma konusu ile ilgili detaylı ifade verme niyetindedir ancak savunma hakkımız kısıtlanmıştır. Bu nedenle detaylı savunma verememekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Ahbap Derneği’ne yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İlk etapta 24 kişinin gözaltına alındığı dosyada, ikinci dalga operasyonda 14 kişi daha gözaltına alınırken 4 şirkete de el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Devam eden soruşturma kapsamında bugün aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürecinin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Emniyette 'susma hakkını' kullanan Levent'in, hakkındaki iddialarla ilgili adliyede konuşup konuşmayacağı merak ediliyor.