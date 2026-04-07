Emniyet teşkilatı personelinin çalışma koşullarını ve özlük haklarını düzenleyen Polis Meslek Kanunu’nda yapılması planlanan güncellemeler netleşmeye başladı. Yeni dönemde, polislere ödenen ek ücretlerin sabit bir rakamdan ziyade, personelin fiilen yaptığı mesai saatine göre hesaplanması hedefleniyor.

MESAİ ÜCRETİİNDE 'SAAT BAŞI' SİSTEMİ GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; polislere verilmesi planlanan ve üst sınırı 17 bin TL olarak belirlenen mesai ödemesi, haftalık 40, aylık ise 160 saatlik standart çalışma süresinin aşılması durumunda devreye girecek. Mevcut sistemde polisler, "fazla çalışma ücreti" adı altında aylık 6 bin 686 TL sabit bir ödeme alıyor. Ancak bu tutar, mesai süresine bakılmaksızın görevin zorluğu ve riskine göre her personele eşit ödeniyordu. Yeni düzenleme ile 160 saat çalışan ile 300 saat çalışan personel arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve sadece ek görev yapan personelin bu ödemeden yararlanması öngörülüyor.

ÇALIŞMA SAATLERİNE STANDART GETİRİLİYOR

Düzenleme kapsamında personelin dinlenme hakkının korunması ve düzensiz mesai saatlerinin minimize edilmesi de gündemde. Bu doğrultuda öne çıkan başlıklar şunlar:

Vardiya Düzeni: 12 saat görev, 36 saat dinlenme (12/36) esasına geçilmesi planlanıyor. Bu sistemle haftalık çalışma süresi 42-45 saat bandına çekilecek.

Adaletli Ücret: Mesai yapmayan personele ek ödeme verilmezken, belirlenen süreyi aşan personele yaptığı saat kadar ödeme yapılacak.

Bütçe Dengesi: Kamu tasarruf tedbirleri nedeniyle doğrudan maaş artışı yapılmazken, özlük hakları ve mesleki statünün yasal zeminle güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÖZLÜK HAKLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni Polis Meslek Kanunu sadece ücretlerle sınırlı kalmayacak. Hazırlanan kapsamlı çerçevenin, emniyet personelinin görev tanımını, vardiya sistemlerini ve çalışma şartlarını daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturması bekleniyor. Taslak üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yasal sürecin başlatılması öngörülüyor.