İçişleri Bakanlığı, Emniyet teşkilatının yapısını köklü şekilde değiştirecek düzenleme için son aşamaya geldi.

Hazırlanan düzenlemeye göre, Türkiye genelindeki ilçe emniyet müdürlüklerine artık 1. Sınıf Emniyet Müdürleri atanacak. Bugüne dek genellikle 2. Sınıf Emniyet Müdürü veya Emniyet Amiri seviyesinde yürütülen bu görevlerin, doğrudan İçişleri Bakanlığı tarafından merkezden atanacak rütbece en üst düzey personelle doldurulması planlanıyor.

İL EMNİYET MÜDÜRLERİ DÜZENLEMEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Bakanlığın ilerleyen günlerde yürürlüğe almaya hazırlandığı düzenlemeye ise en sert tepki, halihazırda görev yürüten il emniyet müdürlerinden gelmekte.

Son TV'ye konuşan ismini ve görev yerini açıklamak istemeyen üst düzey bir il emniyet müdürü, düzenlemenin “sahada krize neden olacak bir yapı dayattığını” belirtti. Ayrıca Bakanlığın söz konusu düzenlemeye ilişkin süreci tamamen kapalı şekilde yürüttüğü öne sürüldü.



“Böylesine radikal bir düzenleme yapılırken teşkilatın yönetici kadrolarının hiçbirine danışılmadı. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep gibi illerde görev yapmış onlarca il emniyet müdürü, başmüdür, daire başkanı sürecin dışına adeta itildi. Masada sadece birkaç daire başkanının görüşü vardı. Teşkilatın nabzını bilmeyen bir masa, sahaya şekil vermeye çalışıyor.”



'HİYERARŞİ KRİZİNE NEDEN OLABİLİR'

Yeni yapıda, birden fazla ilçe müdürünün rütbe olarak il müdürüyle eşit konumda görev yapacak olması, büyükşehirlerde yaşanabilecek toplumsal olaylarda ciddi koordinasyon zafiyetine neden olabilir. Aynı üst düzey emniyet müdürü, bu durumu şöyle açıkladı:

“İstanbul’da, Ankara’da eş zamanlı 8-10 ilçede olay çıkarsa ne olacak? Her ilçe müdürü kendi başına mı karar alacak? Çevik kuvvet hangi müdüre bağlı olacak? İl müdürü emriyle kuvvet kaydırabilecek mi? Yoksa herkes Ankara’dan mı talimat bekleyecek? Bu, sahada komuta felci demektir.”