Tutuklu bulunan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, doğum gününde ailesinin ziyaretinden önce Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nden Konya Ereğli T Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Sabah saat 06.00’da cezaevine giderek Kozay’ı ziyaret etmek isteyen eşi ve çocukları, sevk işlemi nedeniyle kendisiyle görüşme gerçekleştiremedi. Kozay’ın çocuklarının, babalarının doğum gününü kutlamak amacıyla üzerlerinde “İyi ki doğdun babacığım” yazan özel tişörtler hazırlattığı öğrenildi. Ancak gerçekleştirilen cezaevi nakli nedeniyle aile, bu anlamlı günde bir araya gelme fırsatı bulamadı.

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