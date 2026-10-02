İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bilici Yatırım'daki görevinden ayrıldı.
Bilici Yatırım'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etti.
Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
TERA'DAKİ GÖREVİNDEN DE İSTİFA ETMİŞTİ
Emre Alkin, 17 Eylül 2026 tarihinde Tera Portföy Yönetim AŞ'deki görevinden istifa etmişti. Kerem Alkin de bir gün sonra Tera'daki görevlerinden ayrılmıştı.