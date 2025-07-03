Yalı Çapkını dizisinde 'Orhan' karakteriyle oyunculuğunu konuşturan Emre Altuğ, bu kez yeni şarkısına çektiği kliple gündemden düşmedi. Mirkelam ile birlikte seslendiği 'En gerçeği' isimli şarkıya dikkat çeken bir klip çeken Altuğ, dondurma detayıyla tepki çekti.
DONDURMA DETAYI TEPKİ ÇEKTİ
Yaz temalı bir kliple yaza giriş yapan Emre Altuğ, partneriyle beraber aynı dondurmayı yaladı.
Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı klip için bazı kullanıcılar 'Çocuklar da izleyecek', 'Biraz utanın' gibi yorumlar yaptı.