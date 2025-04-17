Emre Altuğ, önceki gün Etiler'deki bir optik dükkanından çıkarken görüntülendi.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Altuğ, oyuncu Mert Ramazan Demir'in askere gitmesi hakkında, "Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki. Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor, biz de yaptık, biliyoruz" dedi.

AŞK İTİRAFI

Öte yandan özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Emre Altuğ "Birisi var ama biz yan yanayız. Çok dışarı çıkmıyoruz, ortalıkta değiliz. Sizin haberiniz olmuyor bence. Tanıyor musunuz ben bilemem ama... Yaz geldi yakalanırız ya" diyerek güldü.